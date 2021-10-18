ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الإثنين رئيسَ ما يعرف بـ” المجلس الأعلى لأعيان وحكماء ليبيا” علي جبودة، وعددًا من أعضاء المجلس، في طرابلس.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس لدولة الاستشاري مستجدات أعمال المجلس الأعلى لأعيان وحكماء ليبيا، وآخرها اجتماع الجمعية العمومية للمجلس وسبل دعم أعماله.

كما أكد وفد مجلس أعيان وحكماء ليبيا على تطابق موقفه مع موقف مجلس الدولة بشأن إجراء الانتخابات بموعدها في 24 من ديسمبر، على أن تكون على أساس دستوري سليم ومتفق عليه.