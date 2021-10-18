ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الناصر النعاس إن البرلمان تحت رئاسة المستشار عقيلة صالح يستعد لإصدار مجموعة من القوانين التي تخدم الدولة والمواطن الليبي، مؤكدًا أن المجلس لم يعترض على ترشح سيف الإسلام القذافي أو القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، رغم محاولة البعض وضع قوانين تمنعهما من ذلك.

النعاس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية أوضح أن النواب عقدوا العزم على إنجاز جميع الاستحقاقات، وعلى رأسها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن يتم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وأضاف: “ليست لدينا مشكلة مع ترشح أي شخص في الانتخابات، سواء سيف الإسلام القذافي أو خليفة حفتر، والشعب الليبي هو من يقرر من يفوز، وهناك بعض الجهات التي تريد وضع بنود تمنع ترشحهما فى الانتخابات، وهذا أمر طبيعي، لكن مجلس النواب لم يعترض على أي شخص وهذا ظهر في قوانين الانتخابات”.

وأشار إلى أن ليبيا تعيش ظروفًا استثنائية، منذ سنوات، وقانون الانتخابات التشريعية الذي أقره البرلمان متوازن، لكن إجراء الانتخابات البرلمانية سيتم بعد انتخابات الرئاسة بشهر ونريد أن يأتي رئيس وبرلمان جديدان للبلاد، على حد تعبيره.

وأردف: “بكل تأكيد البرلمان سيستمر في عمله، ونحن لا نستطيع أن نترك ليبيا هكذا، فالبرلمان منتخب من قبل الشعب منذ عام 2014، ونحن المكون الشعبي الوحيد على الساحة، وهذا أمر طبيعي أن يستمر في أداء مهامه حتى اختيار مجلس نواب جديد”.

وأكد أن أول شرط لإجراء الانتخابات هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، لافتًا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وضعت خطة واضحة خلال اجتماعها في جنيف، منذ أيام، وبحضور دولي لخروج هؤلاء بشكل تدريجي من الأراضي الليبية.

وبخصوص القوانين المقرر إصدارها البرلمان خلال الفترة المقبلة ،أوضح النعاس أن هناك مشروعات قوانين مهمة، من بينها مشروع قانون الرواتب الموحدة، وهو جيد ويستعد البرلمان لإصداره خلال الجلسات المقبلة، لإنهاء الانقسام المستمر في هذه المسألة كما أن هناك العديد من القوانين سيتم إصدارها لصالح الشعب .