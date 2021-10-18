ليبيا – استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي أمس الأحد ثلاثة مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “سينوفارم الصيني Sinopharm”جرعة أولى وثانية، عقب وصولها مطار معيتيقة الدولي “شحن جوي” واستكمال الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحضر عملية الاستلام والتخزين وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لجهاز الامداد الطبي أمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور عبد المنعم العوزي وفريق العمل التابع للمخزن ولجنة الفحص والاستلام بالجهاز.

وسيتم توزيع اللقاح على الفروع بعد الإفراج عنه من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعد استكمال التحاليل المخبرية اللازمة، وفق آلية التوزيع المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.