توتنهام يهزم نيوكاسل في مباراة توقفت لبعض الوقت بسبب حالة طبية طارئة

توتنهام يهزم نيوكاسل في مباراة توقفت لبعض الوقت بسبب حالة طبية طارئة

إنجلترا – خسر فريق نيوكاسل يونايتد في عقر داره أمام ضيفه توتنهام هوتسبير (2-3) في اللقاء الذي جمعهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم كاليوم ويلسون أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية. ورد توتنهام بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، تانغي ندومبيلي، وهاري كين، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقائق (17، 22، 45) على الترتيب.

بينما جاء هدف نيوكاسل الثاني بـ”نيران صديقة” سجله المدافع إيريك داير خطأ في مرماه عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب “سانت جيمس بارك”.

وتوقفت المباراة في نهاية الشوط الأول، بعد تعرض أحد المشجعين في المدرجات، لأزمة قلبية، لضرورة تلقيه للإسعاف، من قبل الطاقم الطبي للفريقين الذي ركض باتجاه المدرجات.

وقرر حكم الساحة، أندريه مارينر” إيقاف المباراة في الدقيقة 41، وطلب بخروج اللاعبين للوقوف على خط الملعب، بعدما تم إبلاغه بوجود شخص مصاب في المدرجات، ومن ثم قرر أن يغادر اللاعبون أرض الملعب إلى غرف تغيير الملابس.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعد أن تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى، وقاموا بإجراء عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة.

ورفع فريق توتنهام رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب “البريمير ليغ”.

بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند ثلاث نقاط فقط، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات