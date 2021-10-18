ليبيا – التقى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، وذلك قبل إنطلاق مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ.

بوريل وفي تغريدة لع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الجتماعي “فيس بوك” وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الإثنين، جدد استعداد الاتحاد الأوروبي على مرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

كما اشار المسؤول الأوروبي إلى أنه أثار الوضع غير المقبول في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مشددًا على أن معالجة أوضاعهم مسألة أولوية.

وبحسب مكتب إعلامي وزارة الخارجية قدمت الوزيرة نجلاء المنقوش في بلوكسمبرغ نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا بمضامينها ومساراتها ، مؤكدة على أهمية تظافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية ، لتحقيق الاستقرار المنشود ، وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المقرر ، نهاية شهر ديسمبر القادم .

ومن جهته أكد جوزيب بوريل ، استعداد الإتحاد الأوروبي الكامل لتقديم الدعم اللازم والمطلوب ، لإنجاح هذه المبادرة وصولا لتحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا .

وأضاف:” أن الإتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد لمرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات شهر ديسمبر القادم ” .

كما ناقش اللقاء ، مسألة الهجرة غير الشرعية وماأثير مؤخرا حولها ، حيث أوضحت المنقوش أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تظافر جهود الجميع ، مؤكدة بأن ليبيا باعتبارها دولة عبور هي نفسها ضحية لهذه الظاهرة ، وتعاني من تبعاتها نتيجة لتدفقات المهاجرين من بلدان المنشأ ،مشددة على أن علاج هذه الظاهرة أو الحد منها ، يكمن في تكاثف الجهود الأممية لاحداث الاستقرار والتنمية ببلدان المنشأ ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها في بلدان العبور ، أو رصد وصد المهاجرين في بلدان العبور ، أو في البحر. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.