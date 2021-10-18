ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “رويترز” لما عبرت عنه بعدم نهاية الصراع في ليبيا بمجرد إجراء الانتخابات المرتقبة فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن نشطاء وخبراء في السياسة الليبية قولهم إن تعنت المجتمع الدولي وإصراره على إجراء الانتخابات من دون معالجة القضايا الأساسية التي أشعلت فتيل الأزمة يهدد بتقويض السعي للوصول لحل حقيقي لأزمة ليبيا.

وبين النشطاء والخبراء إن المشكلة الأساسية لا زالت تتمثل في قانون العزل السياسي الذي يحول دون مشاركة المسؤولين في عهد العقيد الراحل القذافي في العملية السياسية الحالية لأن الغموض في صياغة القوانين لا زال سيد الموقف في ليبيا.

ونبه هؤلاء إلى عدم وجود أية خطط للتعامل مع الأوضاع في اليوم التالي للانتخابات لأن خارطة الطريق للسلام تنتهي بحلول يوم الاقتراع.

ترجمة المرصد – خاص