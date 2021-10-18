ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي فرج زيدان إن المصدر الأساسي للإيرادات في الميزانية العامة بليبيا هو النفط، وذهبت خلال الفترة الماضية كمرتبات ومستحقات للمرتزقة السوريين، والمعدات العسكرية التي جلبت من أجل قتال الجيش، خلال محاولته الأخيرة من أجل تحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة والميليشيات.

زيدان وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أكد على أن الفساد الممنهج استشرى في المصرف المركزي تحت إدارة الصديق الكبير، من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، التي تصدر لجهات بعينها، في حين ظلت المقاصة مغلقة على المصارف التجارية في المنطقة الشرقية وحتى الآن.