عباس: مستعدون لإجراء الانتخابات العامة إذا شملت القدس وسيكون لدينا ما نقوله مستقبلا

عباس: مستعدون لإجراء الانتخابات العامة إذا شملت القدس وسيكون لدينا ما نقوله مستقبلا

فلسطين – أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس عن استعداد السلطات الفلسطينية لإجراء الانتخابات العامة “على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة”.

وقال خلال استقباله وفدا من القطاع الخاص ورجال الأعمال بمقر الرئاسة في رام الله “إن الانتخابات العامة مطلب وطني فلسطيني ونحن من بادرنا للدعوة لهذه الانتخابات، ونحن مستعدون وبشكل فوري لإجرائها على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ودون القدس لن تكون هناك انتخابات”.

وأضاف: “لقد طالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس، وقد تمت المباشرة في عملية الانتخابات البلدية التي ستجرى في موعدها المحدد قبل نهاية هذا العام”.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن “هناك اجتماعات قادمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللجنة المركزية لحركة فتح، سنبحث فيها الخيارات الفلسطينية وما هو المناسب للحفاظ على حقوقنا الوطنية، وسيكون لدينا ما نقوله للجميع”.

المصدر: “وفا”