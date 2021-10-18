ليبيا – اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد امحمد عون مع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، بحضور عدد من المختصين بالوزارتين.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز إلى عدد من المواضيع المشتركة، أهمها التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارتين في جانب العمل والاستجلاب والاستخدام.

كما تناول الاجتماع تفعيل اتفاقيات التدريب أثناء العمل وبرنامج إعداد وتأهيل الخريجين، والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التوصية التي تم إحالتها إلى محلس الوزراء، بخصوص موضوع خريجي التخصصات النفطية.

وفي الختام أكد المجتمعون على ضرورة تنفيذ النقاط السالف ذكرها لتكون آلية عمل مستقبلية تخدم الجوانب ذات العلاقة بمعالجة موضوع الخريجين.

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