الأردن – أعلن الأردن عن توقيع اتفاقية مع السعودية لتأسيس شركة طيران تحت اسم “فلاي عقبة” في مدينة العقبة بجنوب الأردن على البحر الأحمر، برأس مال 20 مليون دولار.

وحسب بيان نشرته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، أمس الأحد، ستقوم الشركة بتشغيل طائرتين كمرحلة أولى لتسويق منطقة المثلث الذهبي الذي يشمل مناطق العقبة والبتراء ووادي رم بجنوب الأردن.

وستبدأ الشركة، بحسب رئيس مجلس المفوضين في السلطة، نايف البخيت، “تشغيل رحلاتها من مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، أحد المطارات الثلاثة في المملكة، إلى وجهاتها المحلية والإقليمية والدولية، فور الحصول على التصاريح”.

ولم يشر البيان إلى أية أدوار سعودية أو أهداف من وراء تأسيس شركة الطيران هذه.

وقال البيان: “الاستثمار سيجعل من العقبة بوابة سياحية واقتصادية، حيث ستسهم الاتفاقية بزيادة حجم السياحة الخارجية إليها، من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية بأسعار منافسة”.

وبدأ قطاع السياحة في الأردن بالتعافي، بعد تخفيف قيود كورونا تدريجيا في البلاد مع بداية الصيف الماضي.

وتبعد العقبة عن العاصمة عمان ما يقرب من 330 كيلومترا، وتتميز بأنها منطقة استراتيجية تضم العديد من المشاريع الاقتصادية والصناعية والسياحية الكبرى.

كما أن العقبة، المنفذ البحري الوحيد للأردن والحد البحري الوحيد لها، مع كل من السعودية ومصر وإسرائيل.

المصدر: الأناضول