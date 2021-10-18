فينغر سيلتقي مع مدربي المنتخبات الوطنية لبحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

فينغر سيلتقي مع مدربي المنتخبات الوطنية لبحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

سويسرا – أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الاثنين إنه وجه الدعوة إلى جميع مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، للاجتماع من أجل بحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وسيتم عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو يومي الثلاثاء والخميس وسيقود المناقشات أرسين فينغر، المسؤول عن التطوير في الفيفا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي “يويفا” بمعارضة هذا المقترح، وقالت مصادر لوكالة رويترز الجمعة إن الاتحادات الوطنية الأوروبية سترفض المشاركة في أي بطولة جديدة، أو تنفيذ أي جدول جديد للمباريات الدولية إذا تم التصديق على المقترح خلال جلسة تصويت المزمعة في ديسمبر.

وقال فينغر في بيان: “ستلعب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية دورا بارزا في هذا النقاش”.

وتابع:”فرص اللقاء بيننا قليلة ومتباعدة، لكن يجب أن نستغل هذه المناسبة، لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعا على الحفاظ على المكانة الفريدة لكرة القدم عالميا”.

وكان فينغر قال إن الفيفا يفكر في إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامين، مع مراجعة جدول المسابقات على أن يعتمد على جدول مضغوط لمباريات التصفيات وضرورة وجود فترات راحة من أجل اللاعبين.

ويعد فينغر مستشارا مقربا من جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وقال إن الوضع الحالي بإقامة كأس العالم كل أربع سنوات غير عادل بالنسبة للاعبين، ويجب أن يكون التركيز على اللعب في “بطولات ذات قيمة”.

ويعتقد المدرب الفرنسي أيضا أنه يجب تقليص عدد مرات التوقف الدولي لخوض مباريات خلال موسم البطولات المحلية.

المصدر: “رويترز”