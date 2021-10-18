إنجلترا – عزز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، تربعهما على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وساهم محمد صلاح في فوز فريق ليفربول الساحق على مضيفه واتفورد (5-0) في المباراة التي جمعتهما اls السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من “البريمير ليغ”، بتسجيله الهدف الرابع له في الدقيقة 54 بطريقة رائعة، بتسديدة متقنة في الزاوية اليسرى البعيدة، بعد مجهود فردي كبير قام به، ليحتفل بأفضل طريقة بمباراته رقم 200 بقميص “الريدز”، وتحقيقه عدة أرقام مميزة فيها.

بينما قاد جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي إلى تحقيق فوز عريض على ضيفه مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، باقتناصه هدف الفوز الثالث “للثعالب” في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب كينغ باور” بمدينة ليستر.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة السابعة:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 7 أهداف

1- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 7 أهداف

3- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

3- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 5 أهداف

5- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 4 أهداف

5- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

5- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

5- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 4 أهداف

5- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 4 أهداف

10- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 3 أهداف

10- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – 3 أهداف

10- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 3 أهداف

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

10- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 3 أهداف

10- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 3 أهداف

10- الإنجليزي داني إنغز (أستون فيلا) – 3 أهداف

10- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 3 أهداف

10- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 3 أهداف

10- الإنجليزي أندروس تاونسيند (إيفرتون) – 3 أهداف

10- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف.

المصدر: RT