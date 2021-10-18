إنجلترا – انضمت كوستاريكا ومدينة إيطالية للفائزين بجائرة “إيرث شوت” وهي جائزة بيئية أسسها الأمير البريطاني وليام الذي انتقد الردود الفاترة من جانب قادة العالم على أزمة التغير المناخي.

وتأسست الجائزة لإيجاد حلول عبر التكنولوجيا أو السياسات لأكبر المشكلات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض وهي مقسمة لخمس فئات ويتلقى كل فائز مليون جنيه إسترليني (1.37 مليون دولار).

وفازت مدينة ميلانو الإيطالية بجائزة “بناء عالم خال من النفايات” تكريما لمراكز بقايا الطعام لديها التي تتجنب هدر الطعام وتعطيه للمحتاجين.

بينما تلقت كوستاريكا جائزة “حماية الطبيعة وترميمها” تكريما لبرامج تدفع للمواطنين لزرع الأشجار وإصلاح الأنظمة البيئية.

المصدر: وكالات