إسبانيا – وجه الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، رسالة إلى جمهور النادي الكتالوني بعد الفوز على فالنسيا 3-1 ضمن الجولة الـ9 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد.

ونشر كومان عبر حسابه في “إنستغرام” صورة لاحتفالات لاعبي البرسا خلال مباراة فالنسيا، وكتب عليها: “انتصار جيد في بداية أسبوع مهم.. يحيا برشلونة”.

وجاءت أهداف برشلونة في المباراة عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة 13، والهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة 41، والبرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 85، بينما الهدف الوحيد لفالنسيا سجله لاعبه خوسيه جايا في الدقيقة الـ5 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

ويستضيف برشلونة فريق دينامو كييف الأوكراني بعد غد الأربعاء على ملعب “كامب نو”، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يتذيلها الفريق الكتالوني بعد هزيمتين أمام بايرن ميونيخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي وبنتيجة واحدة (3-0).

المصدر:instagram/ronaldkoeman