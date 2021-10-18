مصر – أكد رئيس هيئة المحطات النووية في مصر أن إجمالى عدد الوظائف التى سيتم توفيرها بشكل مباشر مع الهيئة للعمل فى مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء يبلغ 3 آلاف فرصة عمل.

وكشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية بمصر، أنه تم البدء فى الاختبارات الخاصة بالمتقدمين للوظائف التى نشرت على الموقع الرسمي للهيئة لحوالى 300 وظيفة فى مختلف المجالات والتخصصات، كاشفا أنه سيتم العمل وفقا لحاجة العمل سواء بالقاهرة أو بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” اليوم السابع”، أن إجمالى عدد الوظائف التى سيتم توفيرها بشكل مباشر مع الهيئة للعمل فى محطة الضبعة النووية يبلغ 3 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن هناك فرص عمل مباشرة مع المقاولين في المشروع، والتي قد تصل إلى أعداد كبيرة تقدر بـ6 آلاف أو أكثر، علاوة على فرص العمل غير المباشرة مع الشركات المصرية والتي قد تصل إلى 5 أضعاف هذا الرقم أو اكثر بنهاية اكتمال أعمال بناء المشروع.

وقال الوكيل إن جميع الاختبارات إلكترونية لمنع المجاملات والوساطة واختيار أفضل النماذج الشابة للعمل بأكبر مشروع قومى سيتم تنفيذه، موضحا أن المراحل الثلاث التالية للمحطة النووية التى سيتم تشغيل 3 مفاعلات بقدرة 1200 ميغاوات لكل مفاعل سيقل عدد العاملين بها، سواء من الجانب الروسي أو المصري.

ويرى الوكيل أن مشروع الضبعة سيجلب الخير للمصريين من خلال توفير فرص عمل ومكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها من المكاسب التي ستغير من الوضع الحالي لمنطقة الضبعة.

الجدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات بإجمالى قدرات 4800 ميغاوات.

المصدر: RT