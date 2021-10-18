مصر.. الكشف عن تفاصيل مشروع للسيسي سيغير شكل القاهرة (صور)

مصر – كشفت محافظة القاهرة، عن تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، الذي يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، يهدف إلى تحسين جودة حياة المصريين، بأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقا للمحافظة يهدف المشروع إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه والترويح عن النفس، كما أن المشروع يساهم فى الجذب السياحى تماشياً مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار، كما يحقق عائدا سنويّا للدولة، وسيتم تصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى من الجودة في جميع المناطق المطلة على النيل والتي ستدخل ضمن مشروع تطوير الممشى.

وأوضح تقرير صادر من محافظة القاهرة، أن مشروع ممشى أهل مصر، له عائد اقتصادي، حيث يحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات، ويمنع التعديات على نهر النيل، وله جانب حضاري وبيئي بعد تطوير الواجهات المطلة على النيل ومنع تآكل الأراضى المطلة على النيل، واستعادة المظهر الجمالى والحضارى لتلك المواقع، مع تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية، ويُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة، وتحديدا المناطق المطلة على النيل.

وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ المشروع، تشمل المرحلة الأولى التي تنطلق من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر، تشمل تنفيذ مسار مواز بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5م، و19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، و3 مدرجات سعة 1240 فرداً، ومسرحا سعة 772 فردا، و3 جراجات سعتها 180 سيارة، ومساحات خضراء تصل إلى 3100م2، تحتوي على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة، ويتم تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات.

أما المرحلة الثانية فتنطلق من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وتشمل تطوير جزء آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم، مع تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، ومتوسط عرض الممشى العلوي 4.5م، ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م، ويتضمن إنشاء 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات و63 محلا تجاريا وإنشاء 7 مبان خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردا، ومسرحين سعة 1700 فرد.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فهى تتكون من قطاعين، الأول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل، والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العينى، وتشمل حارات للدراجات الهوائية وجراج للدراجات الهوائية، والمرحلة الأولى جارى تشطيبها، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاءات المطعم العائم، وأعمال السور المعدنى، والمدرجات، والسلالم، والرامبات، وبلاط الأرضيات، والخرسانة المطبوعة، والمسرح وأسوار الكورنيش، وأحواض الزهور التي يتم إنشاؤها بطول المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مقاعد الجلوس التي يتم توزيعها بالممشى، وكذلك تشطيب الجراج والمحال، والإضاءة التجميلية لأعمال المرحلة.

كما يشهد المشروع توفير مناطق انتظار للسيارات على مستوى منخفض حيث يوجد جراج يتسع لـ 180 سيارة، واستغلال سطحها وواجهتها في أنشطة ترفيهية، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم، كما تم وضع تمثال ممشى أهل مصر لإبراز التاريخ مع الحداثة، من تصميم النحات أحمد موسى، المدرس بكلية الفنون الجميلة قسم النحت، وهو عبارة عن امرأة تجلس في وضع فرعوني والمياه تتساقط من يديها، لتأكد على أن النيل رمز الحياة.

المصدر: الوطن