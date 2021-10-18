ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق أنه وفق المعطيات الحالية ستجرى الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، ومن يقول عكس ذلك لا يرى المشهد الليبي جيدا.

معيتيق قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن مجلس النواب استشار مجلس الدولة في المغرب بشأن قانوني الانتخابات وفق الاتفاق السياسي.

ونوّه أنه بناء على خارطة الطريق أُعطيت الشرعية لحكومة الوحدة الوطنية صفة “الحكومة المؤقتة” من مجلس الأمن.

ولفت إلى أن مؤتمر استقرار ليبيا بادرة طيبة، وحضور وزراء خارجية دول عربية وأوروبية لطرابلس هي رسالة للعالم بأن ليبيا تستطيع أن تجري الانتخابات.

كما أضاف: “ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لديهم وجهة نظر بشأن ليبيا إن لم تكن متطابقة فهي متوافقة، والدول الأوروبية لن تطعن في أي اتفاق ضمن مؤتمر برلين”.

وبشأن زيارة مصر علق قائلًا: “عقدتُ في مصر لقاءات مع كل المكونات الليبية وغيرها من التوجهات المختلفة ولمست توجهًا وطنيًا ممن التقيتهم ورغبة في المصالحة والتوافق، وهم يبحثون عن شخصية وطنية تتحدث بلغة مختلفة، ولديها رؤية وبرنامج اقتصادي يضمن أن يكون لليبيا تنمية وأمان وسلم اجتماعي”.

كما أفاد أنه من وجهة نظر إقليمية واقتصادية بحتة، روسيا وتركيا من مصلحتهما أن يكون هناك استقرار في ليبيا، مشيرًا: “ورأينا دعوة من النواب لفتح قنصلية تركيا في بنغازي، وروسيا لديها علاقات مع كل الحكومات المتعاقبة في طرابلس”.

وشدد على أنه لا يقارن حجم التبادل الاقتصادي بين ليبيا وتركيا قبل 2011 وبين الآن، ففي عام 2008 بلغ نحو 8 مليارات دولار، وفي العام الماضي 2 مليار و300 ألف دولار.