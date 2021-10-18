إيطاليا – واصل فريق نابولي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه تورينو بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار أصحاب الأرض للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه متأخرا، عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بمدينة نابولي.

وحقق نابولي بذلك انتصاره الثامن على التوالي، ويتربع على عرش صدارة “الكالتشيو” بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين وصيفه ميلان، الذي تغلب بدوره على ضيفه هيلاس فيرونا (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

في المقابل، توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT