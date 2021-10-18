ليبيا – التقى مدير ادارة اسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد النعاس ، اليوم الاثنين بالقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى ليبيا وانغ تشمين بحضور المكلف بمتابعة ملف العلاقات الليبية الصينية بإدارة آسيا وأستراليا.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها إعادة إحياء اللجنة الليبية الصينية المشتركة واتفاقية التشاور السياسي بين البلدين ، والتي من شأنها تشجيع الشركات الصينية على إعادة نشاطها في ليبيا، وكذلك عودة السفارة الصينية للعمل بالعاصمة طرابلس وتفعيل القسم القنصلي بها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من طرابلس .

وعبر القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في ختام الاجتماع ، عن دعم بلاده لحكومة الوحدة ، التي تسعى لتلبية تطلعات الشعب الليبي بتحقيق التنمية واستعادة الأمن والاستقرار ، وتوحيد المؤسسات ، والحفاظ على السيادة الوطنية .

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