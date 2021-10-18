إسرائيل – أكد وزير الأمن الإسرائيلي، عومير بارليف، أنه “من المهم بمكان، الحفاظ على الوضع القائم والتفاهمات السارية في تخوم الحرم القدسي بموجب قرارات الحكومات السابقة”.

وأشاد عومير بارليف بعمل أفراد الشرطة في الحرم القدسي الذين، حسب رأيه “تصرفوا بسرعة وبمهنية بعد أن رصدوا خروقات للوضع القائم”، لافتا إلى “حساسية الموقع نظرا لكونه مقدسا لدى اليهود والمسلمين”.

وجاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها بارليف حول الوضع في الحرم القدسي الشريف ، وشارك فيها كل من المفتش العام للشرطة، الجنرال كوبي شابتاي، وقادة من لواء القدس في الشرطة، وممثلون عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام “الشباك”.

المصدر: “هيئة البث الإسرائيلية “مكان”