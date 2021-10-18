ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الاحد بمقر الوزارة مع حكماء وأعيان مدن ومناطق الجنوب بحضور عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، وذلك لبحث الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة المشاكل والصعوبات التي تواجه مدن الجنوب ومستوى الخدمات بقطاع الاقتصاد والتجارة، وارتفاع أسعار السلع وخدمات النقل بالمنطقة، كما بحث اللقاء سُبل تحفيز قطاع الاستثمار والفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والزراعة ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تباشر أعمالها من مقرها بمدينة سبها، وتعمل على تفعيل دور مراقبات الاقتصاد والتجارة بكافة البلديات لتطوير أداء القطاع.

وأشار إلى أنها اتخذت جملة من التدابير والإجراءات منها مشروع إنشاء ديوان الحبوب الذي تم إحالته إلى مجلس الوزراء، والبدء في تحديد أسعار السلع الأساسية التي تمثل الأمن الغذائي للمستهلك وتوقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والشركة الليبية للاتصالات القابضة لدعم عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة.

كما أضاف: “إنها تعمل على تفعيل وتطوير المشاريع الصناعية والزراعية المستهدفة بالمنطقة ضمن الخارطة الاستثمارية التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المختصة”.