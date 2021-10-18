روسيا – صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، بأن الاقتصاد الروسي أكمل تعافيه من أزمة كورونا، كما أنه من غير المرجح أن ينمو هذا العام بنسبة أكثر من 4.2%.

وقال الوزير الروسي خلال اجتماع للجنة الموازنة اليوم الاثنين: “فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع فإننا نقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي عند 4.2%”.

وأشار الوزير إلى أن نمو الاقتصاد الروسي في 2021 لن يتجاوز 4.2%، وذلك بناء على آراء بعض الخبراء.

وأضاف ريشيتنيكوف: “لقد استنفد الانتعاش نفسه بشكل عام ودخل الاقتصاد في مسار خاص، وتفاقم الوضع الوبائي (في روسيا)، لذلك لا يمكننا الاعتماد على معدلات أعلى هذا العام”.

وتفترض التوقعات الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية في السيناريو الأساسي أن الاقتصاد الروسي هذا العام سينمو بنسبة 4.2% وفي العامين 2022 – 2023 عند مستوى 3%.

المصدر: نوفوستي