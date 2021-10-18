السعودية – أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اتصالا هاتفيا امس بمستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن الاتصال شمل “استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين”.

وأردفت الوزارة أن الجانبين بحثا “تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وتمثل السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين حيث وصلت هذه الواردات في أغسطس إلى مستوى 1.96 مليون برميل يوميا.

المصدر: RT