مصر – كشفت شركة التعدين لاستخراج الذهب “سنتامين مصر”، وهي مشغل منجم السكري للذهب في مصر، عن توقعاتها لإنتاج الذهب في البلاد للعام الجاري 2021.

وأفادت الشركة، بأنها تهدف إلى إنتاج 415 ألف أونصة من الذهب، وهي نقطة في منتصف نطاق توقعاتها لعام 2021، الذي يتراوح بين 400 ألف و430 ألف أونصة.

وفي وقت سابق قال مدير عام شركة “سنتامين مصر”، يوسف الراجحي، إن حصة مصر الإجمالية من أرباح مشروع ذهب السكري تقارب 550 مليون دولار حتى منتصف يوليو 2021.

ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم “السكري لمناجم الذهب”، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك.

المصدر: RT + رويترز