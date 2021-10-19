إنجلترا – وافقت أندية الدوري الإنجليزي على لائحة مؤقتة لمنع الأندية من إبرام عقود رعاية مع شركات مرتبطة بملاك الأندية، في خطوة قد تفرض بعض القيود على الملاك السعوديين الجدد لنيوكاسل.

وتفرض لوائح اللعب النظيف المالي على الأندية أن تعتمد في إنفاقها على إيراداتها، ومنها عقود الرعاية، لكن الاتفاقات المتعلقة بشركات ترتبط بعلاقة وثيقة بملاك النادي باتت تحت التدقيق.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الأندية صوتت على هذه اللائحة وجاءت النتيجة 18-2، حيث جاء الرفض فقط من نيوكاسل، ومانشستر سيتي المملوك للشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

ولم يتسن الحصول على تعليق من رابطة الدوري الممتاز على التقرير بخصوص هذا الاجتماع السري.

ويرتبط مانشستر سيتي بعقد رعاية مع شركة الاتحاد للطيران، التابعة لحكومة أبوظبي، ويتعرض لتحقيقات من رابطة الدوري الإنجليزي بخصوص التزامه بقواعد اللعب النظيف المالي للرابطة.

ونفى مانشستر سيتي ارتكاب أي خطأ بخصوص هذا الأمر.

وسيتم العمل بهذه اللائحة الجديدة لمدة شهر واحد، بينما تدرس مجموعة عمل تطبيقها بشكل دائم بعد ذلك.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الفريق القانوني لنيوكاسل يعتقد أن هذا التعديل غير قانوني.

وفي وقت سابق هذا الشهر، استحوذ كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز والذي لم يحقق أي فوز في 8 مباريات.

المصدر: “وكالات”