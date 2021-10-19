ليبيا – حذر اخصائي الأمراض المعدية الدكتور إبراهيم القمودي من مرض اللشمانيا، قائلًا إنه سريع الانتشار بين الأطفال والكبار على حد سواء، مؤكدًا أن القضاء عليه يكون عن طريق رش المبيدات الحشرية في المناطق المتضررة والالتزام التام بالتباعد عن المصابين.

القمودي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن حشرة الرمل هي إحدى الحشرات المتسببة في نقل الأمراض المعدية مثل اللشمانيا، تنشط مع ساعات المساء الأولى، مؤكدًا أنه لا يوجد عقار أو لقاح يمنع انتشار المرض، الذي يعد أفضل حل لمجابهته هو اتباع التدابير الوقائية.

وحول طرق الوقاية، أكد الطبيب على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ورش غرف النوم بالمبيد قبل إغلاقها؛ لتجنب لسعات حشرة الرمل.