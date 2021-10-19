مصر – حظي المصري ممدوح السبيعي، الملقب بـ”بيغ رامي”، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام 2021، باستقبال حافل لدى وصوله إلى مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج “بيغ رامي” بلقب مستر أولمبيا الأسبوع الماضي للعام الثاني على التوالي، ليصبح أول عربي وإفريقي يتوج بأهم لقب في عالم رياضة كمال الأجسام مرتين متتاليتين.

واستقبل السبيعي في مطار القاهرة الدولي وفد من وزارة الشباب والرياضة، نيابة عن الوزير أشرف صبحي، وإسلام قرطام، رئيس اتحاد رياضة “ستريت وورك أوت”، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، بالإضافة لعدد كبير من أهالي قرية “السبيعية” بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأس “بيغ رامي”.

وحرصت الجماهير ووسائل الإعلام على التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الصباح الباكر، لتكريمه بعد الإنجاز التاريخي.

واستقل “بيغ رامي” حافلة مكشوفة خصصت لتطوف به شوارع القاهرة احتفالا بإنجازه التاريخي، حتى توصله إلى آخر محطاته عند أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الأهرامات.

المصدر: وكالات