ليبيا – حذر جهاز الإسعاف والطوارئ من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفالات التي تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر.

الجهاز أوضح في بيان صحفي صادر عنه أن المخاطر تمتد لوقوع الحرائق في المنازل وغيرها، مناشدًا الأهالي بأهمية تشديد الرقابة على الأبناء وخاصة الأطفال المقبلين على شراء الألعاب النارية من الشوارع لتجنيبهم الحوادث المؤسفة.

وتابع الجهاز أن الألعاب لا تشكل خطرًا على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطال كل المحيطين، لما تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة تصل لبتر للأطراف، كما تحدث أضرارًا في الممتلكات، لما تسببه من حرائق في المنازل والممتلكات العامة.