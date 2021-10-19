سوريا – رحب الاتحاد الأوروبي، امس ببدء الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية بين الحكومة والمعارضة في جنيف.

ووصف بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، انطلاق أعمال اللجنة بـ”المشجع”، مجددا دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون من أجل “إحراز تقدم في جميع عناصر قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254”.

وجدد التأكيد على أن “أي حل مستدام للصراع في سوريا يتطلب انتقالا سياسيا حقيقيا يتماشى مع هذا القرار”، منوها بالأهمية الخاصة التي يوليها الاتحاد الأوروبي “لإحراز تقدم ذي مغزى في مسألة المحتجزين”.

وأضاف: “يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصاعد العنف في سوريا في الآونة الأخيرة”، معلنا الانضمام إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة “جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد واستعادة الهدوء”.

المصدر: وكالة “آكي”