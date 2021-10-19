ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن منحة الزواج تطالها شبهات فساد كبرى، وفيها استخفاف بالليبيين، وسقوط أخلاقي مرعب، بل واستغلال لحاجة الشباب (بشكل غير مشروع).

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع “فيسبوك” إلى أن الصكوك التي تم تسليمها رسميًا (لم يتجاوز عددها ثلاث آلاف حالة)، وأن التحقيق وحده لا يكفي ويجب إعلان القوائم لكل الحاصلين على المنحة وبشكل علني.

وتابع: “أما تمرير مليار ثاني فهو سرقة علنية واستمرار لنهج الفساد بل وتنميته باستغلال العواطف والحقوق الطبيعية، ويجب التصدي لهذه الجرائم”.

كما بيّن أنه بات واضحًا أن الدعايات الممولة والشعبوية مهما حاولت ذر الرماد في العيون، ليست قادرة على التصدي للحقيقة، متقدمًا بالشكر لكل الشباب الوطنيين الذين استطاعوا فضح هذا النهب الممنهج والافتراس لموارد الليبيين.