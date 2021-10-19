ليبيا – أكد رئيس مجموعة العمل الوطني المحلل السياسي خالد الترجمان إن مبادرة استقرار ليبيا لن تسفر عن نتائج عملية.

الترجمان أوضح في حديث مع راديو “سبوتنيك” الروسي تابعته صحيفة المرصد أن النتيجة الوحيدة التي من الممكن الخروج بها من المبادرة تتمثل في بيانات داعمة لخروج المرتزقة وللمسارات الاقتصادية، فيما لن يكون لها تأثير مباشر على أرض الواقع.

وأرجع الترجمان ذلك إلى أن المبادرة جاءت متأخرة قبل وقت قصير من الانتخابات، فضلًا عن الانقسام الذي تشهده ليبيا، متوقعًا عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل؛ لأن كل الدلائل وتصريحات المسؤولين ترجح عدم عقده.

وأشار الترجمان إلى أنه وحتى مع صدور القوانين الخاصة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب لم يتم الإعلان حتى الآن عن آليات الترشح، في وقت ترفض فيه الميليشيات المناطقية الانتخابات، خشية أن يتمكن شخص قوي من حسم الانتخابات، وهو ما لا تريده هذه الميليشيات.