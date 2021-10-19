ليبيا – احتمع وزير الداخلية بحكومة للوحدة اللواء خالد التيجاني أمس الإثنين مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام روز كاري دي كارلو بحضور مساعد الوكيل سعيد كوندي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش والمستشار السياسي بالبعثة الأممية مانوش ماثيو ومستشار الشرطة بالبعثة الأممية عماد شومان.

التيجاني أوضح بحسب المكتب الإعلامي لوزرة الداخلية أن الوزارة على أتم الإستعداد والجاهزية لتأمين الانتخابات، مؤكدًا على حرص الوزارة على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد.

وأشار الوزير إلى أنه قد تم عرض مرئي سابق لدور واجبات الوزارة حول هذا الملف أمام رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكذلك إنشاء غرفة أمنية للانتخابات.

وقال التيجاني :”إن وزارة الداخلية تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بصورة إنسانية ووفق ما يمليه عليها تعاليم ديننا وأخلاقنا”.

كما تطرق الوزير إلى مقترحات الدول والتعامل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة استئناف الرحلات الجوية للمهاجرين إلى العودة الطوعية لبلدانهم، مشيرًا إلى مصفوفة الأطر القانونية لحقوق الإنسان للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وإمكانية وضع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين لتسهيل إجراءات طالبي اللجوء.

أما فيما يتعلق بتأمين الحدود فقد أوضح الوزير حول إعادة العمل بمشروع سيليكس لتأمين الحدود، مؤكدًا على حتمية حماية حقوق الإنسان وصون كرامته وعدم الإساءة له.

هذا وأشادت البعثة بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار والخطط والبرامج التي باشرت الوزارة في تنفيذها.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي كل من مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير إدارة التخطيط الأمني العميد جمال صفر، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير مكتب الوزير العميد نور الدين أبو جريدة، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخليةالعقيد عبد المنعم العربي، ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الرائد محمد الخوجة، ورئيس مكتب الشؤون القانونية خالد فلاح.