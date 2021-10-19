ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إن الأزمات الراهنة يمكن تسويتها إذا ما كانت هناك رغبة حقيقة لإجراء الانتخابات.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين، أضافت أن المشهد الحالي يوحي بأن الجميع لا يريدون الانتخابات، خاصة أن ما يقال في العلن غير ما يمارس في الخفاء.

وأوضحت أن الخلاف الحاصل في الوقت الراهن له تداعياته، حيث أنهم يخشون الانتخابات لأنها ستنهي كافة الأجسام الحالية.

ورأت أن تفاقم الخلاف يمكن أن يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات، خاصة أنها تحتاج إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي.