ليببا – عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين بديوان مجلس الوزراء اجتماعًا مع مدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

الدبيبة أكد خلال الاجتماع بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي على ضرورة متابعة التطعيمات ومعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين في تلقيه، وكذلك إصدار التطبيق الإلكتروني وبطاقات إلكترونية للمطعمين وفق المعايير الدولية، والذي سيساعد المواطنين في التنقل والحركة عند سفرهم وكذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية سليمة.

كما شدد على ضرورة تقديم خطة إلزامية للتطعيم من خلال إجراءات إدارية وقانونية ملزمة للمواطنين، وضرورة تكثيف الحملة التوعوية التي تصاحب التطعيم والوقاية من كورونا.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بمكافحة الأمراض الأخرى مثل الدرن والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما كونها من اختصاصات المركز.

وفي معرض حديثه، أكد مدير المركز الوطني حيدر السايح بأن خطة المركز ستكون مشددة في ملف التطعيمات بعد وصول 3 مليون جرعة جديدة والذي يجعلنا نؤكد على إلزامية التطعيم.