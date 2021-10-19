ليبيا – عقد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين بديوان مجلس الوزراء اجتماعًا مع مجلسي إدارتي مصلحة التخطيط العمراني وأملاك الدولة بحضور وزراء المالية، والإسكان والتعمير، والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

الاحتماع خصص بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة لمتابعة خطة المصلحتين للعام 2021 ومعرفة مدى تناغمها مع خطة عودة الحياة وكذلك قدرة المصلحتين في مساعدة الجهات المختلفة بالدولة في تنفيذ مهامها، وآلية التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عملهما.

واستمع الدبيبة لكافة المشاكل والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا لهم بأن دعم هذه المؤسسات ضمن خطة الحكومة ولا يمكن أن تنجح أي خطة دون تفعيل مهام مؤسسات الدولة المختلفة.

وأصدر الرئيس تعليماته لمصلحة أملاك الدولة بضرورة مراجعة كافة العقود والالتزامات القائمة على المصلحة، وأن تكون أداة فاعلة في حماية أملاك الدولة، ومراجعة أي إجراءات تخص الاستثمار، وضرورة أن تكون واقعية بإعطاء دور فاعل للبلديات من أجل دعم التنمية المحلية.

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