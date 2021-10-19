ليبيا – تدارس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر تقنية الاتصال المرئي تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأفاد متحدث باسم الرئاسة المصرية في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن الجانبين أكدا على ضرورة استمرار التشاور المكثف بينهما بشأن الملف الليبي بوصفه مهمًا وحيويًا لكلا البلدين خلال الفترة الحالية.

ونبه الطرفان لأهمية الدور الحيوي لمصر في إطار العمل على تسوية الأزمة الليبية بشكل نهائي، فضلًا عن جهود ميركل لتنسيق التحركات الدولية، وصولًا لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم وإخراج كافة القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضي الليبية.