ليبيا – وجه عضو مجلس التواب جاب الله الشيباني رسالة لأهالي تاورغاء قال فيها: “لعلكم تتابعون حكومة تصريف الأعمال وهي تنشئ البلديات هنا وهناك، مع تجاهل تام لانقسام الإدارة المحلية بتاورغاء رغم مطالبتنا مرارًا بتوحيد المجلسين في مجلس بلدي تسييري واحد، ووعودهم بإنجاز عملية الضم أو إجراء الانتخابات “.

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع “فيسبوك” إلى أنه اضافة لتجاهل جهاز إعمار تاورغاء وعدم تفعيله؛ لأنه صدر من الحكومة المؤقتة وهذا حال أغلب المؤسسات بالمنطقة الشرقية، وهذا ما دفع النائب الأول لرئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية وعدد من الوزراء باتخاذ موقف مواجهة علنية مع الحكومة التي اتهمها بالحيود عن أهداف حكومة الوحدة الوطنية، وبعدم الحياد والانحياز لطرف دون الآخر وعدم العدالة في التوزيع، مما يهدد بانقسام البلاد في حالة ما لم تتم الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر.

وأكد أنهم على يقين بأن حالة الفوضى والعشوائية وشراء المواقف السياسية والاستهتار بمصالح الناس والتلاعب بها لن تدوم.

كما تابع: “أملنا كبير أن تحسم الانتخابات الأمر بعد عدة أسابيع وفي حالة نجح المعرقلون فسوف لن يكون لهذه الحكومة وجود”.