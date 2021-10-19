ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة حورية الطرمال، في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة جاء اللقاء على خلفية ما أُثير حول التوقيع على مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن التوقيع تم بشرط عدم المساس بالقوانين الوطنية الليبية، وتحفظات ليبيا السابقة حول اتفاقية سيداو، وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون والعمل المشترك ورفعه، فيما يتعلق بالمجالات الرامية إلى تعزيز دور المرأة الليبية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار، بما يسهم في دعم دور المرأة الليبية في صناعة القرار.

ومن جهته أكد المشري على أن دعم المرأة الليبية وتمكينها لنيل حقوقها يكون مشروطًا دائمًا بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد الليبية والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وأن لكل مجتمع خصوصيته التي يجب احترامها عند الانضمام إلى أية اتفاقية أو مذكرة تفاهم حيث أكدت الوزيرة تفهمها لهذه المعاني وحرصها على الأخد بها.