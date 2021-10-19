إيران – صرّح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن زيارته إلى روسيا الهدف منها تفعيل العقود الموقعة مع موسكو لشراء الأسلحة الروسية.

وكتب باقري على حسابه في موقع “تويتر” بهذا الشأن يقول: “عقود شراء المقاتلات والطائرات النفاثة التي تستخدم لأغراض التدريب والمروحيات العسكرية من روسيا تمت بعد إلغاء حظر التسليح ضد إيران، و أبحث خلال زيارتي لموسكو تفعيل هذه الصفقات”.

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري كان قد وصل إلى موسكو يوم 17 أكتوبر في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام. وأجرى محادثات يوم الاثنين مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف.

المصدر: تويتر + تاس