ليبيا- اتهم وزير خارجية المجر “بيتر زيغارتو” منظمات حقوق الإنسان غير حكومية بمنع حكومة الوحدة الوطنية من مكافحة الهجرة غير الشرعية.

موقف “زيغارتو” جاء وفقًا لما ورد في صحيفة “هنغاريا توداي” وتابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش وفيه قال: “على الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة إلى ليبيا حتى تتمكن من حماية حدودها من الهجرة غير النظامية”.

وتابع “زيغارتو” قائلًا: “ليبيا أصبحت دولة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا. وهو ما يحتم على الاتحاد الأوروبي وضع حزمة مالية جادة لتعزيز الضوابط على طول الحدود الجنوبية لهذا البلد”.

واختتم الوزير المجري بالإشارة إلى عرض تم تقديمه للتبرع لجهاز خفر السواحل الليبي بـ35 مليون يورو في العام 2017 لتتأخر الأموال بسبب بروكسل.