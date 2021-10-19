ليبيا – علق عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة على ما يتم تداوله حول ملف صندوق الزواج والحديث عن استلام 8 صكوك فقط قائلًا: “تواصلت مع هانيبال الصغير منسق صندوق الزواج في سرت، وأبلغنا باستئناف العمل في صندوق الذي أنشئ جديد والمسؤول عنه خالد بوجناح“.

عيادة قال خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218” أمس الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إنه تم التواصل مع مسؤول الصندوق لكنه لم يرد على الهاتف. مشيرًا إلى أن مدينة سرت تتضمن ما يقارب 400 شاب من المسجلين في المنظومة.

وتابع: “هانيبال قدم استقالته اليوم وقال لا أستطيع أن أعمل، ومن أخذ الصكوك هم 8 عائلات من 400 فقط، هناك ظلم وتواصلنا معهم لكنهم لم يردوا على هواتفهم”.

وحمّل وزيرَ الشباب ومدير الصندوق المسؤولية القانونية، لافتًا إلى عزمهم رفع قضية بالخصوص.