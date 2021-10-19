ليبيا – قال المحلل السياسي محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية إن هناك حراكًا ليبيًا ودوليًا يرفض تأجيل الانتخابات للخروج من الوضع الحالي لمرحلة الاستقرار الحقيقي وبناء مؤسسات الدولة.

المصباحي لفت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الليبيين مع بنود مبادرة استقرار ليبيا التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في توحيد المؤسسة العسكرية، وحل المليشيات ودمج عناصرها والمصالحة الشاملة، ولكنهم يرفضون بعض التسريبات التي نشرت عن وجود بعض البنود التي تسمح في مد فترة الحكومة الحالية فتره مقبلة وتأجيل الانتخابات.

وتوقع عدم موافقة المجتمع الدولي على استبدال خارطة الطريق وإعلان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر المقبل.

كما حذر من محاولة المساس بموعد الانتخابات لأنها ستعود بالبلاد إلى نقطة الصفر من جديد.