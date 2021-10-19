سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان رسمي امس معاقبة المنتخب الإنجليزي بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في المنافسات القارية دون جمهور.

وجاء قرار “اليويفا” بسبب الشغب الذي حدث خلال نهائي بطولة أوروبا “يورو 2020” أمام إيطاليا في استاد ويمبلي في يوليو الماضي.

وأوضح “اليويفا” أنه أوقف تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية، بينما غرم الاتحاد الإنجليزي بـ 100 ألف يورو.

واشتبك المشجعون مع بعضهم، وكذلك مع المسؤولين، واجتازوا الحواجز الأمنية واقتربوا بالفعل من محيط ملعب ويمبلي قبل انطلاق المباراة النهائية التي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح.

وأعلنت الشرطة البريطانية إصابة 19 من أفرادها، إلى جانب إلقاء القبض على 86 شخصا منهم 53 داخل الملعب.

وقال الاتحاد الإنجليزي، الذي عين لجنة مستقلة لمراجعة الأحداث: “رغم شعورنا بالإحباط بسبب الحكم، نتقبل قرار اليويفا”.

وأضاف: “ندين السلوك الكريه من الأفراد الذين تسببوا في المشاهد المؤسفة داخل وفي محيط استاد ويمبلي، في نهائي بطولة أوروبا 2020، ونأسف بشدة على تمكن بعضهم من دخول الاستاد”.

المصدر: “رويترز”