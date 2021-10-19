روسيا – يبحث اليوم “منتدى فالداي” بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحصيلة السنوية لأعمال المنتدى، في الاجتماع السنوي الثامن عشر، في مدينة سوتشي.

وسيبحث اليوم الثلاثاء المشاركون في المنتدى النتائج السنوية لأعماله، وسيحضر المؤتمر، الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، سياسيون وخبراء روس وأجانب.

ويشمل جدول أعمال المؤتمر مواضيع وقضايا متنوعة سيتم التطرق إليها خلال الأيام الأربعة، وأهمها: “التغيير العالمي – القرن 21: الإنسان، القيم، الدولة”.

ومن بين الموضوعات التي أعلن عنها المنظمون أيضا قضايا الحرية والمجتمعات المنغلقة في العالم، والذكاء الاصطناعي، والصراع الدولي من أجل التفوق التكنولوجي.

وسيتحدث أعضاء المنتدى أيضا عن السياسة الروسية في ضوء الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وهو موضوع يكتسب مكانة متزايدة على جدول الأعمال الدولي.

المصدر: نوفوستي