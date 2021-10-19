أفغانستان – دعا علي نزاري، المتحدث باسم المقاومة الأفغانية، السلطات الأمريكية إلى التحقيق في اتفاقات “الكواليس الخلفية” بين المبعوث الأمريكي لأفغانستان المتنحي زلماي خليل زاد، وطالبان.

وكتب نزاري على حسابه في “تويتر” يقول: “يجب على حكومة الولايات المتحدة إجراء تحقيق دقيق في صفقات الكواليس الخلفية بين زلماي خليل زاد وجماعة طالبان الإجرامية. على مدى السنوات الثلاث الماضية خان (زلماي خليل زاد) كلا من أفغانستان والولايات المتحدة، مضفيا الشرعية على جماعة إرهابية ومقدما الكثير من التنازلات، دون الحصول على أي شيء مقابلها”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد صرّح بأن المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بأفغانستان، زلماي خليل زاد، قرر الاستقالة من منصبه، وأن نائبه، توم ويست، سيتولى مهامه.

يشار إلى أن خليل زاد كان قد تولى منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أفغانستان منذ فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقاد المفاوضات مع حركة “طالبان” في قطر، التي توصلت إلى اتفاق سلام بين الطرفين نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في غضون العام 2021.

ونقلت وكالة “رويترز” في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن خليل زاد في غضون السنوات الـ3 سنوات، التي قضاها في هذا المنصب، أصبح رمزا لواحد من أكبر الإخفاقات الدبلوماسية الأمريكية في الذاكرة الحديثة.

المصدر: نوفوستي