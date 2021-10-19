جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي تعيين أسطورة كرة القدم الإيفوارية ديدييه دروغبا البالغ 43 عاما، سفيرا للمنظمة للنوايا الحسنة للرياضة والصحة.

وحسب البيان سيدعم دروغبا تعزيز إرشادات المنظمة بشأن فوائد النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية الأخرى، وتسليط الضوء على قيمة الرياضة، خاصة للشباب.

ولدى دروغبا سجل حافل في المشاركة بمختلف الحملات الصحية، مثل: أنماط الحياة الصحية، ومكافحة الملاريا، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

يذكر أن دروغبا اعتزل كرة القدم عام 2018 بعد أن صال وجال في العديد من الدوريات العالمية، وكانت أبرز تجاربه مع تشيلسي الإنجليزي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، ولقب “البريميرليغ” 4 مرات.

واختير دروغبا أفضل لاعب في القارة السمراء مرتين عامي 2006 و2009.

وقال دروغبا خلال حفل الإعلان عن تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية، في مقر المنظمة بجنيف: “يشرفني أن أتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأن أدعم عملها لمساعدة الناس على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة، وخاصة الشباب في جميع البلدان”.

بدوره، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالنجم دروغبا باعتباره ليس فقط أسطورة كرة قدم، بل مدافعا عن الصحة والتنمية المستدامة للمجتمعات، مضيفا أن دعمه للمنظمة يمكن أن يساعد في الحد من العبء المتزايد للأمراض غير السارية، من خلال الترويج لأنماط الحياة الصحية، بما في ذلك فوائد النشاط البدني والرياضة لجميع الناس.

وبذلك، ينضم دروغبا إلى سفراء آخرين لمنظمة الصحة العالمية، بمن فيهم بطل كرة القدم البرازيلي أليسون بيكر، ومؤسس منظمة بلومبيرغ الخيرية، وعمدة مدينة نيويورك لثلاث مرات، مايكل بلومبيرغ، ورئيسة مؤسسة “هكذا وُلدت” الخيرية، سينثيا جيرمانوتا، ورئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون.

المصدر: وكالات