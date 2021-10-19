ليبيا – تفقّد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة قسم العزل، ومستشفى ليبيا القروي الواقعين بمنطقة الشورى الإدارية -الكفرة، واطّلع على سير العمل والخدمات الطبيّة المقدمة فيهما، أمس الإثنين.

العيضة ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة احتياجات المنطقة مع مدير إدارة الخدمات الصحية بالمنطقة محمد حسين دادي، ورئيس قسم العزل محمد أبو يحيى، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وليد إدريس.

وحول الدعم الذي ستقدمه وزارة الصحة للمرافق الصحية بالمنطقة، ذكر إسماعيل العيضة أن وزارة الصحة ستقدم لقسم العزل تجهيزات كاملة لغرفة عناية فائقة، كما سيتم إمداد المنطقة بتجهيزات طبية أخرى وفق الاحتياجات المحالة لوزارة الصحة.

من جانب آخر، أوضح رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، أنه استعرض مع وزير الصحة علي الزناتي احتياجات المنطقة من الإمدادات الطبية، عقب زيارته لها، مشيرًا إلى أن الزناتي أصدر تعليمات بتجهيز قسم العزل بغرفة عناية خلال الأسبوع الجاري.

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