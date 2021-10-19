ليبيا – رأى الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية فرج زيدان أن تحركات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في المنطقة الشرقية، تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تم التنسيق عليها في المجلس الرئاسي وبعض الأطراف في المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن الساسة في ليبيا لا يرغبون في إجراء الانتخابات في موعدها، ويريدون أن يبقى الوضع كما هو دون انتخابات.

زيدان وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” قال: إن المنفي توجه إلى الشرق، في الوقت الذي توجهت فيه وزيرة الخارجية إلى أوروبا، بهدف محاولة تسويق مدى نجاح المجلس الرئاسي في فرض الاستقرار، وإمكانية بقائه بعد 24 ديسمبر.