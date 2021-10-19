أفغانستان – صرحت حكومة “طالبان” إنها تأمل الاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد وإنها متفائلة بشأن المضي قدما مع خلفه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة عبد القهار بلخي في تغريدة عبر “تويتر”: “نحن متفائلون بشأن المضي قدما مع الممثل الجديد السيد توم وست”، مشيرا إلى أن “التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيعيد العلاقات بين الحكومتين”.

هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس الإثنين أن خليل زاد، قرر الاستقالة من منصبه، مبينا أن ويست، نائب خليل زاد والذي عمل سابقا في فريق الأمن القومي خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، سيعمل مبعوثا أمريكيا جديدا إلى أفغانستان.

وتولى خليل زاد منصب المبعوث الخاص منذ فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقاد المفاوضات مع حركة “طالبان” في قطر والتي توصلت إلى اتفاق سلام بين الطرفين نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في غضون العام 2021.

المصدر: “رويترز” + RT