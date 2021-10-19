الفاتيكان – تلقى بابا الفاتيكان، فرانسيس، المولود في الأرجنتين، وهو من مشجعي كرة القدم، هدية غيرعادية، امس من رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، وهي عبارة عن قميص موقع من النجم ليونيل ميسي.

وكان القميص رقم “30” الذي حمل توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، هدية غير تقليدية من جانب كاستكس، الذي تلقى أيضا هدايا أكثر تقليدية مثل نسخة تعود من طبعة صدرت عام 1836 لرواية “نوتردام دو باري” (أحدب نوتردام) الكلاسيكية للكاتب فيكتور هوغو.

وسبق أن تلقى البابا فرانسيس البالغ 84 عاما، الذي التقى ميسي في الفاتيكان، قمصانا لنجم كرة القدم الأرجنتيني حينما كان يلعب في صفوف برشلونة، الموسم الماضي، ووصفه وقتها بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور.

ويعرف عن البابا فرانسيس أنه من كبار مشجعي كرة القدم، وبالأخص فريق سان لورنزو الأرجنتيني.

ووصل رئيس الوزراء الفرنسي، الذي اجتمع مع البابا على مدار 35 دقيقة، إلى الفاتيكان وروما للمشاركة في فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والفاتيكان.

المصدر: “وكالات”